«Буду выступать за Германию, пока не закончу карьеру». Томас Мюллер не уходит из сборной

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сообщил, что передумал уходить из сборной после неудавшегося чемпионата мира.

«Я был очень эмоционален после вылета. Я думал об этом и говорил с Ханси Фликом. Буду выступать за Германию, пока не закончу карьеру», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что сборная Германии на чемпионате мира в Катаре пропустила в плей-офф команды Японии и Испании, «красной фурии» бундестим уступила по разнице забитых и пропущенных мячей.