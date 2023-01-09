Валерий Масалитин: Сычевой подписал предварительный контракт с «Зенитом»

«Получается, что Сычевой принадлежит «Зениту», а в «Крылья» его отдали в аренду. Возможно, такая сумма отступных связана с тем, что раньше спонсором «Оренбурга» был «Газпром». Думаю, он подписал предварительный контракт с «Зенитом». Как еще можно это объяснить?! Возможно, «Зенит» сделал переуступку прав. Надо юридически смотреть, как это организовано. Был случай с Суторминым, когда «Зенит» заплатил «Рубину» 50 тысяч. Возможно, такая ситуация и сейчас», — сказал Масалитин в беседе с «Газетой.Ru».

Владимир Сычевой в конце декабря стал игроком самарских «Крыльев Советов». До перехода в «КС» Сычевой выступал за «Оренбург». Всего в текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров сезона с Квинси Промесом.