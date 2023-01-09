Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назван лучшим клубным тренером в 2022 году. К такому выводу пришли в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Напомним, в минувшем году итальянец помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании.
На второй позиции расположился испанец Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити». Третьим стал марокканец Валид Реграги, выигравший чемпионат Марокко, а также Лигу чемпионов КАФ.
В десятку лучших также вошли португалец Жозе Моуринью («Рома»), немец Юрген Клопп («Ливерпуль») и испанец Унаи Эмери («Астон Вилла»), известный в России по работе со «Спартаком».
Лучшие клубные тренеры в 2022 году по версии IFFHS:
1. Карло Анчелотти («Реал»);
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
3. Валид Реграги («Видад»);
4. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
5. Жозе Моуринью («Рома»);
6. Оливер Гласнер («Айнтрахт);
7. Унаи Эмери («Вильярреал»/«Астон Вилла»);
8. Доривал Джуниор («Фалменго»);
9. Абель Феррейра («Палмейрас»);
10. Уго Ибарра («Бока Хуниорс»).