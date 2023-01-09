Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назван лучшим клубным тренером в 2022 году. К такому выводу пришли в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Напомним, в минувшем году итальянец помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании.

На второй позиции расположился испанец Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити». Третьим стал марокканец Валид Реграги, выигравший чемпионат Марокко, а также Лигу чемпионов КАФ.

В десятку лучших также вошли португалец Жозе Моуринью («Рома»), немец Юрген Клопп («Ливерпуль») и испанец Унаи Эмери («Астон Вилла»), известный в России по работе со «Спартаком».

Лучшие клубные тренеры в 2022 году по версии IFFHS:

1. Карло Анчелотти («Реал»);

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

3. Валид Реграги («Видад»);

4. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

5. Жозе Моуринью («Рома»);

6. Оливер Гласнер («Айнтрахт);

7. Унаи Эмери («Вильярреал»/«Астон Вилла»);

8. Доривал Джуниор («Фалменго»);

9. Абель Феррейра («Палмейрас»);

10. Уго Ибарра («Бока Хуниорс»).