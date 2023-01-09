Кириченко и Хохлов вошли в тренерский штаб Бердыева в «Сочи»

Стал известен тренерский штаб «Сочи», который возглавил российский специалист Курбан Бердыев.

Так, помогать ему будут Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра. Об этом говорится на сайте черноморского клуба.

Напомним, Кириченко уже работал с Бердыевым в «Ростове». Что касается Хохлова, то он тренировал московское «Динамо», а Мацюра трудился с Бердыевым в иранском «Тракторе».

После 17 матчей РПЛ «Сочи» занимает 9-е место в таблице, набрав 25 очков. Первый матч после зимней паузы команда проведет 5 марта против ЦСКА.