Дмитрий Селюк: Для Дзюбы сейчас лучший вариант - «Краснодар»

Уже несколько клубов высказались по Дзюбе. Например, генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что нападающий предлагал клубу свои услуги.

Правда, Измайлов сказал, что с самим футболистом он не общался, а в клуб обратились некие люди.

«Нам это неинтересно, - сказал гендир «Пари НН». – Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги».

Затем гендиректор «Оренбурга» сообщил, что никто по поводу Дзюбы к ним не обращался. Это что, мода такая пошла по нашим клубам, как-то упоминать Дзюбу?

С этим вопросом мы обратились к футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Я даже не хочу это комментировать. Это клубы должны к Дзюбе обращаться, а не он к ним. Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Сейчас для него лучшим вариантом был бы «Краснодар». Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы.