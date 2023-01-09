Густаво Мантуан – автор лучшего гола «Зенита» в первой половине сезона (видео)

Пресс-служба «Зенита» подвела итоги голосования по выбору лучшего гола команды в первой половине сезона-2022/23.

Как сообщается в клубном телеграм-канале, приз достался бразильскому вингеру Густаво Мантуану, который отличился дальним ударом в матче 5-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:1). К слову, мяч, забитый Мантуаном, стал победным для питерцев.

Напомним, 21-летний хавбек был арендован у бразильского клуба «Коринтианс». В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.