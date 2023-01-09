Дмитрий Селюк: Зря «Сочи» отказался от Дзюбы, он на десять голов лучше Джорджевича

Какие реальные варианты есть у 34-летнего нападающего в РПЛ? С этим вопросом мы обратились к футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Кому он сейчас подойдет? «Сочи» уже заявил, что им Дзюба не нужен, они строят молодую команду.

- «Сочи» он точно подошел бы. Об этом мы с вами еще летом говорили. И уж точно Артем на десять голов лучше, чем Джорджевич, которого они взяли. Как минимум, могли бы до лета его подписать.