Руслан Малиновский стал игроком «Марселя»

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перешел из «Аталанты» в «Марсель».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок пополнил команду на правах аренды с правом выкупа.

По данным СМИ, за 29-летнего хавбека «Марселю» придется выложить 10 млн евро. Еще 3 млн евро клуб перечислит «Аталанте» в качестве бонусов.

Напомним, Руслан Малиновский стал футболистом «бергамасков» в июле 2019 года. Он был куплен у бельгийского «Генка» за 13,60 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А украинец отыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.