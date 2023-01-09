«Ницца» уволила с поста главного тренера экс-наставника дортмундской «Боруссии» Фавра

Швейцарский специалист Люсьен Фавр покинул пост главного тренера французской «Ниццы».
О расторжении контракта с наставником объявила клубная пресс-служба, добавив, что временно исполняющим обязанности рулевого назначен Дидье Дигар, который ранее возглавлял вторую команду.
Напомним, накануне «Ницца» вылетела из розыгрыша Кубка Франции, уступив клубу из третьей лиги «Ле-Пюи» со счетом 0:1.
После 17 туров французской Лиги 1 «Ницца» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице.
Ранее Фавр возглавлял такие клубы немецкой Бундеслиги, как менхенгладбахская и дортмундская «Боруссия».
источник: ФК «Ницца»