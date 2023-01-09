«Верона» обыграла «Кремонезе» и покинула последнее место в Серии А

В матче 17-го итальянской Серии А тура «Верона» дома нанесла поражение «Кремонезе».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил сербский полузащитник Дарко Лазович.

Отметим, что эта победа стала всего лишь второй для веронцев в чемпионате. В то же время, «Кремонезе» по-прежнему ни разу не выиграл в текущем первенстве.

Таким образом, «Верона» набрала девять очков и покинула последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице, обойдя как раз «Кремонезе», который с семью очками теперь являются худшей командой лиги.

Серия А

17-й тур

«Верона» - «Кремонезе» - 2:0 (2:0)

Голы: Лазович, 9; 26.