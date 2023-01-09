Льорис завершил карьеру в сборной Франции: Теперь Майк Меньян должен занять место первого номера

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис завершил международную карьеру. Об этом французский голкипер сообщил в соцсети.

«Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Я заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнерам по сборной и тренерам. Теперь Майк Меньян должен занять место первого номера сборной Франции», – написал 36-летний футболист.

Напомним, Уго Льорис начал выступать за сборную Франции в ноябре 2008 года и провел 145 матчей. Он является чемпионом мира (2018), а также финалистом Евро-2016, финалистом ЧМ-2022 и победителем Лиги наций (2021).