Спортивный директор «Челси» принял решение оставить свою должность в клубе

Временно исполняющий обязанности спортивного директора лондонского «Челси» Тодд Боули принял решение сосредоточиться на функциях председателя правления и совладельца «аристократов», больше не занимаясь трансферной политикой.

По информации британской прессы, функции спортивного директора между собой разделят технический директор Кристофер Вивелл, пришедший из «Лейпцига», и руководитель клуба по международным талантам и трансферам Пол Уинстенли.

Напомним, после продажи клуба Романом Абрамовичем свои посты покинули многие бывшие топ-менеджеры его команды.

После 17 матчей лондонцы с 25 очками занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ. Недавно команда с треском вылетела из Кубка Англии, разгромно проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:4.