Стало известно, кто может надеть капитанскую повязку в сборной Франции после ухода Льориса

Французская пресса назвала имена возможных преемников Уго Льориса в роли капитана национальной сборной.

Главными кандидатами примерить повязку являются защитник Рафаэль Варан, полузащитник Антуан Гризманн и нападающий Килиан Мбаппе.

Напомним, сегодня Льорис объявил о завершении карьеры в сборной, за которую он провел в общей сложности 145 матчей. В 121 одном поединке он был капитаном команды.

В составе сборной вратарь становился чемпионом мира, а также серебряным призером мирового и континентального первенств.