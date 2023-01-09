В «Аталанте» прокомментировали переход Малиновского в «Марсель»

Спортивный директор итальянской «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал трансфер украинского полузащитника команды Руслана Малиновского во французский «Марсель».

«Мы благодарим его за то, что он сделал за время, проведённое здесь, в «Аталанте». Появилась возможность продажи, и мы решили ею воспользоваться. Не считая Руслана, который часто выходил на поле, у нас много возможностей для замены. Поэтому мы решились на эту сделку.

Мы думаем о возможностях, которые появляются у нас. Мы каждый день разговариваем с Гасперини. Мы обсуждаем все возможности на рынке, которые позволят нам повлиять на состав», - приводит слова функционера итальянская пресса.

Напомним, 29-летний хавбек обошелся «Марселю» в десять миллионов евро. Еще три миллиона евро клуб перечислит «Аталанте» в качестве бонусов.

Малиновский стал футболистом «бергамасков» в июле 2019 года. Он был куплен у бельгийского «Генка» за 13,60 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А украинец отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.