Глава французского футбола высказался о решении Льориса завершить карьеру в сборной

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на решение голкипера Уго Льориса завершить крьеру в составе национальной сборной.

«Льорис - один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Все помнят прекрасные моменты в клубах и сборной, которые Уго дарил нам. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде, потому что Уго - прирожденный лидер, образцовый капитан, невероятно умный парень и прекрасный человек. Он образец для подражания для всех футболистов. Мы все благодарим его», - приводит слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, накануне Льорис объявил о завершении карьеры в сборной, за которую он провел в общей сложности 145 матчей. В 121 одном поединке он был капитаном команды.

В составе сборной вратарь становился чемпионом мира, а также серебряным призером мирового и континентального первенств. В 2021 году французы выиграли Лигу наций.

В настоящее время Льорис выступает за лондонский «Тоттенхэм».