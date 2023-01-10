«Манчестер Юнайтед» ищет звездного нападающего и игрока на перспективу

«Манчестер Юнайтед» определился со своими трансферными целями на ближайшее будущее.

По информации зарубежной прессы, «красные дьяволы» хотят подписать одного известного нападающего. В качестве кандидатов рассматриваются Виктор Осимхен из итальянского «Наполи», Беньямин Шешко из «Зальцбурга» и Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Также приоритетной целью для клуба является поиск игрока на перспективу. Пока в роли такого руководство клуба видит Ваута Вегорста, об аренде которого и пытается договориться с «Бернли».

Добавим, что после 17 туров «МЮ» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.