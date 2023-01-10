«Уважаю тебя, мой капитан!»: Жиру трогательно обратился к завершившему карьеру в сборной Льорису

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру обратился к голкиперу Уго Льорису, принявшему решение завершить карьеру в национальной команде «трехцветных».

«Для меня было гордостью и честью делить с тобой волшебные моменты в сборной. Уважаю тебя, мой капитан», - написал ветеран в своих соцсетях.

Напомним, накануне Льорис объявил о завершении карьеры в сборной, за которую он провел в общей сложности 145 матчей. В 121 одном поединке он был капитаном команды.

В составе сборной вратарь становился чемпионом мира, а также серебряным призером мирового и континентального первенств. В 2021 году французы выиграли Лигу наций.

В настоящее время Льорис выступает за лондонский «Тоттенхэм».