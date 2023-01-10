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Мбаппе отреагировал на решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции

Голкипер выступал за первую команду страны с 2008 года.
10 января 2023 09:40
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 9 января, вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Один из лидеров «трехцветных», Килиан Мбаппе, оставил пост в соцсети, посвященный голкиперу. В частности, он поблагодарил Льориса за время, которое он посвятил национальной команде.

«Спасибо за все, капитан», – написал Мбаппе в соцсети.

Напомним, Уго Льорис начал выступать за сборную Франции в ноябре 2008 года и провел 145 матчей. Он является чемпионом мира (2018), а также финалистом Евро-2016, финалистом ЧМ-2022 и победителем Лиги наций (2021).

источник: «Советский спорт»
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