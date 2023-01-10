«Боруссия» готова отпустить Тюрама в «Челси» за 8,5 млн фунтов

Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.
По данным источника, немецкий клуб сообщил руководству «синих» о готовности продать игрока за 8,5 млн фунтов.
Напомним, контракт 25-летнего француза истекает летом 2023 года. Таким образом, в «Боруссии» надеются выручить хоть какие-то деньги с его ухода.
Добавим, что Тюрам выступает за немцев с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
источник: «Советский спорт»