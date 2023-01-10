Артета о двух предстоящих матчах «Арсенала» с «Манчестер Сити»: Мы отлично знаем друг друга

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что его команде дважды подряд предстоит сразиться с «Манчестер Сити» в разных турнирах с разницей в 15 дней.

«В Кубке Англии высокая конкуренция. Здесь нужно быть готовым играть против топ-клубов. Мы сталкиваемся с этим каждый сезон.

15 дней между двумя матчами с «Сити»? Что есть, то есть. Такое случается, иногда вы должны играть с одними и теми же командами в различных соревнованиях, я постараюсь подготовиться к матчу и выиграть его. Кубковая игра будет отличаться от матча в АПЛ, но мы отлично знаем друг друга», - приводит слова испанского специалиста клубная пресс-служба «канониров».

Напомним, 28 января команды сыграют друг против друга в рамках 1/16 финала Кубка Англии, а уже через 15 дней снова встретятся в АПЛ, в турнирной таблице которой они занимают два первых места. Лидирует «Арсенал» с 44 очками после 17 матчей, в активе «горожан» на пять баллов меньше.