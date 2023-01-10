СМИ: Симеоне уйдет из «Атлетико» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне покинет свой пост по окончании текущего сезона.

По информации зарубежной прессы, этот год станет последним для аргентинца у руля команды.

Напомним, Симеоне пришел в «Атлетико» в 2011 году. За 11 лет «матрасники» под его руководством дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

Два раза мадридцы выходили в финал главного европейского турнира - Лиги чемпионов, однако обе попытки не принесли им титула.

В текущем сезоне после 16 туров «Атлетико» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В последнем матче команда дома уступила «Барселоне» со счетом 0:1. В Лиге чемпионов подопечные Симеоне заняли последнее место в своей группе и завершили выступление в еврокубках.