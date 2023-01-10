Бывший президент УЕФА Мишель Платини может возглавить Федерацию футбола Франции.

По информации французской прессы, после критики действующего главы организации Ноэля Ле Гре в адрес Зинеддина Зидана в дело вмешался даже президент Франции Эммануэль Макрон, который начал рассматривать вариант с отставкой Ле Гре со своего поста и провел предварительные переговоры с Платини.

Напомним, что Платини в 2015 году был отстранен комитетом Международной федерации футбола по этике от любой футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции на 8 лет. Впоследствии срок был сокращен до 4 лет, а в 2019 году срок дисквалификации истек.

Также в отношении француза и экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были прекращены.