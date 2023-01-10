Андреа Пирло может возглавить сборную Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация продолжает поиски нового наставника после ухода Роберто Мартинеса. Об этом пишут итальянские СМИ.
По данным источника, руководство организации проявляет интерес к главному тренеру турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло.
Отмечается, что экс-наставник «Ювентуса» является одним из фаворитов на вакантную должность.
Ранее форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку выразил уверенность, что место Мартинеса займет Тьерри Анри, занимавший должность старшего тренера команды.
источник: «Советский спорт»