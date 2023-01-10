Захарян прокомментировал слухи о желании сменить спортивное гражданство

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирается менять спортивное гражданство ради перехода в «Челси».

Ранее сообщалось, что игрок подал документы на оформление армянского паспорта, чтоб упростить свой трансфер в лондонский клуб.

«Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в Интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет», – заявил хавбек для Sport24.ru.

Напомним, детом 2022 года «Челси» пытался выкупить Захаряна у «Динамо», однако, трансфер не состоялся, поскольку «синие» не смогли перевести деньги российскому клубу.

Добавим, что лондонцы по-прежнему хотят подписать 19-летнего игрока. Не исключено, что «Челси» предпримет еще одну попытку этой зимой.