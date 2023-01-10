Лепсая – о потенциальном новичке «Спартака» Дуарте: Недаром он получил прозвище «Осьминог»

По некоторым данным, «Спартак» договорился о переходе центрального защитника Алексиса Дуарте. Футбольный функционер, эксперт по Южной Америке Тимур Лепсая назвал сильные и слабые стороны потенциального новичка красно-белых.

«Из слабых сторон Дуарте – не самая высокая скорость, некоторая тянучесть, не идеальный выход из обороны. Но при этом он цепкий, достаточно подкован тактически, неуступчив, вязок, отлично играет на втором этаже. Недаром получил прозвище «Осьминог», – цитирует Лепсая Metaratings.ru.

Напомним, Дуарте – капитан парагвайского клуба «Серо Портеньо». За первую команду он выступает с января 2020 года. В активе футболиста 107 матчей, 1 гол и 3 ассиста. Также он получил 20 желтых карточек и одну – красную.

Ранее сообщалось, что Дуарте подпишет контракт со «Спартаком» до 2027 года.