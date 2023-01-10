Михаил Мудрик близок к переходу в «Арсенал» за 100 млн евро

Лондонский «Арсенал» закрывает сделку по трансферу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, англичане заплатят за игрока 100 млн евро с учетом различных бонусов. Клубы намереваются закрыть вопрос с трансфером украинца до конца этой недели.

Напомним, 21-летний хавбек – воспитанник донецкого клуба. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Ранее Мудрик был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2022 году.