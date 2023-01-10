Роналду заплатят 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2023

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит 200 млн евро за то, что будет амбассадором заявки Саудовской Аравии на чемпионат мира 2030 года.

По данным французской прессы, данная сумма оговорена в контракте пятикратного обладателя «Золотого мяча» со своим новым клубом.

На данный момент официально известно о трех заявках: от Марокко, объединенной заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили и совместной - от Испании, Португалии и Украины.

Помимо Саудовской Аравии интерес провести турнир выражали многие страны, включая Китай и Казахстан.