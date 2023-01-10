Дело Дани Алвеса о сексуальном домогательстве рассмотрят в суде

В суде Барселоны первой инстанции зарегистрировано дело о сексуальном домогательстве против бывшего защитника одноименного клуба Дани Алвеса.

Данную информацию французской прессе подтвердил Верховный суд Каталонии.

Женщина, подавшая заявление в полицию, утверждает, что Алвес залез ей в нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны, после чего она уведомила местную охрану, а уже потом обратилась в правоохранительные органы. Когда расследование началось обвиняемый скрылся с места происшествия.

Алвес отрицает все обвинения, но подтверждает, что был в ночном клубе Tuset, упомянутом предполагаемой жертвой.

Напомним, что Дани Алвес - одна из легенд «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» он выиграл 23 трофея, включая три победы в Лиге чемпионов.