World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дело Дани Алвеса о сексуальном домогательстве рассмотрят в суде

Оно было зарегистрировано после начатого расследования.
10 января 2023 20:27
автор: Максим Скороходов

В суде Барселоны первой инстанции зарегистрировано дело о сексуальном домогательстве против бывшего защитника одноименного клуба Дани Алвеса.

Данную информацию французской прессе подтвердил Верховный суд Каталонии.

Женщина, подавшая заявление в полицию, утверждает, что Алвес залез ей в нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны, после чего она уведомила местную охрану, а уже потом обратилась в правоохранительные органы. Когда расследование началось обвиняемый скрылся с места происшествия.

Алвес отрицает все обвинения, но подтверждает, что был в ночном клубе Tuset, упомянутом предполагаемой жертвой.

Напомним, что Дани Алвес - одна из легенд «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» он выиграл 23 трофея, включая три победы в Лиге чемпионов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дело Дани Алвеса о сексуальном домогательстве рассмотрят в суде
Оно было зарегистрировано после начатого расследования.
10.01.2023 20:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чемпионат России по футболу возобновится 3 марта матчем «Факел» - «Химки»
РПЛ представила расписание на 18-й, 19-й и 20-й туры.
10.01.2023 19:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
CAS объяснил правомерность решений ФИФА и УЕФА по отстранению российских команд
CAS объяснил правомерность решений ФИФА и УЕФА по отстранению российских команд
На официальном сайте выпустили мотивировочный части.
10.01.2023 19:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» отправил запрос в «Барселону» по трансферу Депая
«Атлетико» отправил запрос в «Барселону» по трансферу Депая
Клубы готовы к переговорам.
10.01.2023 18:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
УЕФА согласился создать рабочую группу по возвращению российских команд
С кандидатурами определятся в течение недели.
10.01.2023 18:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду заплатят 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2023
Роналду заплатят 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2023
Данная сумма оговорена в контракте португальца с «Аль-Насром».
10.01.2023 18:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Михаил Мудрик близок к переходу в «Арсенал» за 100 млн евро
Михаил Мудрик близок к переходу в «Арсенал» за 100 млн евро
Полузащитник «Шахтера» может стать самым дорогим игроком в истории украинского футбола.
10.01.2023 16:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Промес пропустит первые тренировочные сборы «Спартака»
Промес пропустит первые тренировочные сборы «Спартака»
Лидер красно-белых начнет подготовку ко второй части сезона по индивидуальной программе.
10.01.2023 16:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Феликс перед переходом в «Челси» продлит контракт с «Атлетико»
Феликс перед переходом в «Челси» продлит контракт с «Атлетико»
Новый договор будет рассчитан до 2027 года.
10.01.2023 15:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лепсая – о потенциальном новичке «Спартака» Дуарте: Недаром он получил прозвище «Осьминог»
22-летний футболист – капитан парагвайского клуба «Серо Портеньо».
10.01.2023 15:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика