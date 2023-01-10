«Зенит» обменял Алберто на двух бразильцев «Коринтианса»

«Зенит» объявил об обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»: центрального защитника Роберта Ренана, который пополнит сине-бело-голубых в ближайшее время, и полузащитника Ду Кейроса, он приедет в Россию летом.

Помимо этого «Зенит» досрочно покинет голкипер Иван Куарежма, а вот Густаво Мантуан останется в команде Сергея Семака минимум до конца сезона.

Напомним, что всего Алберто провел 28 матчей за «Зенит», в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Сине-бело-голубые получат 50% в случае дальнейшей продажи форварда.