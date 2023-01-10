Карраскаль приостановит контракт с ЦСКА и уйдет во «Фламенго»

Парагвайский нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с клубом и перебраться в бразильский «Фламенго», сообщает бразильская пресса.

Ранее стало известно о том, что футболист не отправился на первый тренировочный сбор команды. Его отсутствие представители армейцев объяснили тренерским решением.

В текущем сезоне парагваец провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

После 17 туров армейцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В своем первом после возобновления турнира матче команда Владимира Федотова 4 в гостях сыграет с «Сочи», однако перед этим проведет две четвертьфинальные встречи Кубка России против «Краснодара».