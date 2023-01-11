Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины Лионель Месси может продлить контракт со своим клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем аккаунте в соцсетях.

По информации источника, клуб готов предложить аргентинцу контракт до 2024 года с опцией продления еще на год. Сумма контракта – 40 миллионов евро. Нынешний контракт рассчитан до 1 июля 2023 года.

Ранее французские СМИ со ссылкой на главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье сообщали, что клуб ведет переговоры с Месси и близок к продлению контракта.

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. В нынешнем сезоне Месси провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.