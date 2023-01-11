Президент ФИФА Инфантино был допрошен сотрудниками прокуратуры Швейцарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино был допрошен швейцарскими прокурорами в рамках уголовного расследования, сообщают французские СМИ.

По данным источника, расследование ведется по обвинению в возможном злоупотреблении служебным положением. Речь идет о трех встречах Инфантино и экс-генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера, которые состоялись после того, как Инфантино стал президентом ФИФА. Встречи проходили в 2016 и 2017 году. Как полагает следствие, начавшее свою работу еще в 2020 году, речь идет о воспрепятствовании правосудию, поскольку Лаубер отвечал за расследование дела о коррупции в ФИФА с 2015 по 2019 год. После начала расследования Лаубера предшественник Инфантино Зепп Блаттер покинул свой пост.

Это уже второй допрос Инфантино, первый состоялся в апреле 2022 года. Как отмечает источник, швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер не исключают и дальнейших встреч в рамках оперативных мероприятий.