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Шомуродов близок к подписанию контракта с «Торино»

Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро.
11 января 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Узбекский нападающий Эльдор Шомуродов в ближайшее время может сменить команду.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 27-летний футболист близок к переходу из «Ромы» в «Торино». Эльдор уже согласовал с клубом из Турина детали соглашения.

Отмечается, что сейчас идут переговоры между клубами. «Рома» хочет получить за Шомуродова 10 миллионов евро.

Напомним, что форвард перешел в римскую команду из «Ростова» в августе 2021 года. В текущем сезоне он отыграл восемь матчей и забил один гол.

источник: «Советский спорт»
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