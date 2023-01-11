Шомуродов близок к подписанию контракта с «Торино»

Узбекский нападающий Эльдор Шомуродов в ближайшее время может сменить команду.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 27-летний футболист близок к переходу из «Ромы» в «Торино». Эльдор уже согласовал с клубом из Турина детали соглашения.

Отмечается, что сейчас идут переговоры между клубами. «Рома» хочет получить за Шомуродова 10 миллионов евро.

Напомним, что форвард перешел в римскую команду из «Ростова» в августе 2021 года. В текущем сезоне он отыграл восемь матчей и забил один гол.