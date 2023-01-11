Вартапетов возглавил медицинский департамент «Черноморца»:

Главой медицинского департамента новороссийского «Черноморца» назначен Михаил Вартапетов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что 62-летний специалист занимает аналогичную должность в сборной России. В штаб национальной команды он вошел в августе 2021 года.

Напомним, Вартапетов более десяти лет проработал в московском «Спартаке».

На данный момент «Черноморец» занимает первое место в своей группе второй лиги. Главным тренером команды является Константин Зырянов.