Роналду мог пополнить состав «Аль-Хиляля»

Португальский форвард Криштиану Роналду изначально мог оказаться в другом клубе чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщают зарубежные СМИ, 37-летний футболист «Аль-Насром» мог пополнить состав «Аль-Хиляля». Роналду не смог перейти в эту команду из-за трансферного запрета.

Отметим, что «Аль-Хиляль» не мог приобретать игроков после того, как было подписано соглашение с хавбеком Мохамедом Канно. Футболист Саудовской Аравии имел действующий контракт с «Аль-Насром».

Добавим, что Криштиану получит 200 млн евро за то, что будет амбассадором заявки Саудовской Аравии на чемпионат мира 2030 года.