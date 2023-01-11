Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы за потасовку «Атлетико» — «Барселона»

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес и защитник «Атлетико» Стефан Савич дисквалифицированы за потасовку в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба лиги, оба футболиста пропустят два ближайших матча.

Напомним, что Савич и Торрес получили красные карточки в матче «Атлетико» — «Барселона» (0:1) за потасовку в компенсированное время.

На данный момент каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Атлетико» (27) идет на пятой позиции.