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Джеррард может возглавить сборную Польши

В 1/8 финала чемпионата мира поляки проиграли Франции (1:3).
11 января 2023 15:11
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард может стать главным тренером европейской национальной команды.

Как сообщают британские СМИ, 42-летний специалист входит в число кандидатов на пост рулевого сборной Польши. Джеррард уже начал переговоры с местным футбольным союзом.

Помешать соглашению может компенсация в размере пяти миллионов фунтов стерлингов в год, которую «Астон Вилла» выплачивает Стивену. Польский футбольный союз не сможет платить специалисту столько же.

Напомним, что пост наставника национальной команды стал вакантным после отставки Чеслава Михневича. Он покинул сборную Польши по окончании ЧМ-2022 в Катаре.

Джеррард работал в «Астон Вилле» с ноября 2021 года по октябрь 2022-го.

источник: «Советский спорт»
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