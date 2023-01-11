«Челси» арендовал у «Атлетико» Жоау Феликса

Форвард сборной Португалии Жоау Феликс перешел в команду английской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «Челси», клуб арендовал 23-летнего футболиста у мадридского «Атлетико». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что опция выкупа в договоре Феликса с лондонским клубом не прописана.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» заплатит »Атлетико» за аренду португальца 11 миллионов евро. Английскую клуб возьмет на себя вопрос зарплаты футболиста.

Наставник «Челси» Грэм Поттер хочет задействовать Жоау в игре чемпионата АПЛ с «Фулхэмом», которая состоится в четверг.