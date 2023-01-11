Жоау Феликс: «Челси» - одна из величайших команд в мире

Форвард Жоау Феликс дал комментарий после перехода в «Челси». Клуб арендовал 23-летнего футболиста у мадридского «Атлетико». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Челси» - одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь поставленных целей, поэтому я очень, очень рад быть здесь и очень воодушевлен возможностью играть на «Стэмфорд Бридж», - приводит слова португальца пресс-служба «аристократов».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» заплатит »Атлетико» за аренду португальца 11 миллионов евро. Английскую клуб возьмет на себя вопрос зарплаты футболиста.

Наставник «Челси» Грэм Поттер хочет задействовать Жоау в игре чемпионата АПЛ с «Фулхэмом», которая состоится в четверг.