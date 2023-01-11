Главный тренер сборной Уэльса Пэйдж считает, что Бэйл принес стране всемирную славу

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж прокомментировал решение нападающего Гарета Бэйла о завершении футбольной карьеры.

«То, что он сделал для нас - феноменально. Не только с футбольной точки зрения, но и так для нации. Гарет принес Уэльсу всемирную славу благодаря своей игре в «Реале» и в «Тоттенхэме», а также на чемпионате мира», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Бэйл был капитаном команды и отыграл 111 матчей, забив 40 мячей. Его последним турниром стал чемпионат мира в Катаре.

В 2013 году Бэйл был назван самым дорогим футболистом в истории: за его трансфер «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 101 млн евро. Сейчас это звание принадлежит форварду «ПСЖ» Неймару, который перебрался в Париж из «Барселоны» за 222 млн евро.