Обамеянг хочет вернуться в «Барселону»

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг планирует покинуть команду.
Как сообщают испанские СМИ, 33-летний футболист хочет вернуться в «Барселону». Обамеянг покинул стан «сине-гранатовых» летом 2022 года.
Окружение нападающего отмечает, что Обамеянг несчастлив в «Челси».
Пьер-Эмерик уже общался с главным тренером «Барселоны» Хави. Ради возвращения форварду придётся пойти на серьезное понижение по заработной плате.
В текущем сезоне Обамеянг провел за «Челси» 15 матчей, в которых забил три гола.
источник: «Советский спорт»