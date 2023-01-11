«Валенсия» проявляет интерес к Пельистри

«Валенсия» сделала предложение по аренде хавбека «Манчестер Юнайтед».
Как сообщают зарубежные СМИ, проявляет интерес к Факундо Пельистри. «Валенсия» намерена арендовать 21-летнего полузащитника с правом выкупа. Испанский клубу ищет замену травмированному Саму Кастильехо.
Ранее Пельистри уже выступал в чемпионате. Уругваец играл за «Алавес».
В текущем сезоне Факундо провел лишь на шесть минут в матче Кубка английской лиги с «Чарльтоном» (3:0).
Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4956551-valensiya-sdelala-predlozhenie-po-arende-poluzaschitnika-manchester-yunajted-pelistri.html?utm_source=copypaste
источник: «Советский спорт»