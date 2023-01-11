World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Валенсия» проявляет интерес к Пельистри

Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.
11 января 2023 17:50
автор: Александр Поволоцкий

«Валенсия» сделала предложение по аренде хавбека «Манчестер Юнайтед».

Как сообщают зарубежные СМИ, проявляет интерес к Факундо Пельистри. «Валенсия» намерена арендовать 21-летнего полузащитника с правом выкупа. Испанский клубу ищет замену травмированному Саму Кастильехо.

Ранее Пельистри уже выступал в чемпионате. Уругваец играл за «Алавес».

В текущем сезоне Факундо провел лишь на шесть минут в матче Кубка английской лиги с «Чарльтоном» (3:0).

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4956551-valensiya-sdelala-predlozhenie-po-arende-poluzaschitnika-manchester-yunajted-pelistri.html?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Хави – о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Это настоящий вызов
Португальский нападающий стал игроком саудовского клуба в начале января.
11.01.2023 18:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Валенсия» проявляет интерес к Пельистри
Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.
11.01.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дешам утвержден в должности главного тренера сборной Франции
Срок нового контракта специалиста рассчитан до 2026 года.
11.01.2023 17:34
Футбол
Обамеянг хочет вернуться в «Барселону»
Форвард не выходил в стартовом составе «Челси» с 6 ноября.
11.01.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер сборной Уэльса Пэйдж считает, что Бэйл принес стране всемирную славу
Накануне футболист объявил о завершении карьеры.
11.01.2023 17:12
Футбол
Ноэль Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
Данное решение было принято на чрезвычайном собрании исполкома FFF.
11.01.2023 16:51
Футбол
Жоау Феликс: «Челси» - одна из величайших команд в мире
Португалец перешел в английский клуб на правах аренды.
11.01.2023 16:19
Футбол
«Челси» арендовал у «Атлетико» Жоау Феликса
На ЧМ-2022 в Катаре футболист провел четыре матча и отметился одним забитым мячом.
11.01.2023 15:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Джеррард может возглавить сборную Польши
В 1/8 финала чемпионата мира поляки проиграли Франции (1:3).
11.01.2023 15:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы за потасовку «Атлетико» — «Барселона»
Футболисты получили дополнительное наказание.
11.01.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика