Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в «Аль-Наср»

Отмечается, что по мнению испанского специалиста, 37-летний португалец преуспеет в Саудовской Аравии.

«Роналду перешел в одну из лучших команд Саудовской Аравии, но даже для него это настоящий вызов. Это очень трудный и конкурентноспособный чемпионат. Я знаю об этом, потому что мне приходилось видеть игру нескольких клубов, в то время, когда я тренировал «Аль-Садд». Считаю, что Криштиану преуспеет в новой команде», – приводит слова Хави испанская пресса.

Напомним, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» в начале январе 2023 года в качестве свободного агента. В ноябре 2022 года он расторг контракт с Манчестер Юнайтед после разногласий с руководством манкунианцев.