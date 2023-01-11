Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о выступлении «Челси» под руководством Грэма Поттера.

Отмечается, что по мнению француза, тренеру синих понадобится время для перестройки команды.

«Я могу понять, почему многие недовольны работой Поттера, однако нельзя всю вину перекладывать на тренера. Футболисты должны быть честны с самими собой, потому что на них тоже лежит ответственность за результат. В этом сезоне в «Челси» сменился тренер, приходят новые игроки, меняется стратегия клуба. Поттеру нужно время, что все заработало правильно», приводит слова Пети британская пресса.

Напомним, что Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. В настоящий момент «пенсионеры» занимают десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.