Определена символическая сборная 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала символическую сборную лучших игроков минувшего года.
Отметим, что в список по версии IFFHS попал лишь один чемпион мира в Катаре - форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Всего в символическую сборную вошли 11 футболистов, из них два хавбека.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал» Мадрид);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
источник: «Советский спорт»