Кононов уволен с поста главного тренера «Арсенала»

Олег Кононов больше не работает на посту главного тренера «Арсенала».

Напомним, что специалист возглавил клуб из Тулы в июне прошлого года.

«Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового специалиста», - приводят «РИА Новости» слова руководителя «Арсенала» Гурама Аджоева.

Добавим, что тульский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 играх.