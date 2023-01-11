Хавьер Пасторе стал игроком «Катара»

Бывший хавбек сборной Аргентины Хавьер Пасторе подписал контракт с «Катаром». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Дохи.
Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до конца сезона.
Как утверждает источник, 33-летний полузащитник перешел в катарскую команду из «Эльче». Согласно порталу Transfermarkt аргентинец присоединился к новому клубу на правах свободного агента.
Напомним, что за свою карьеру Пасторе успел поиграть за «Палермо», «Рому» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне за «Эльче» он провел один матч и не отметился результативными действиями.