Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что мы можем конкурировать с любой командой. Мы должны играть как можно лучше, тогда у нас появится шанс», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится 14 января на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

К слову, «МЮ» с 35 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. «МС» находится на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.