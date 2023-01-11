Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу

Хавбек «Спартака» Квинси Промес подозревается в том, что заплатил компенсацию наркоторговцу.

Как сообщают зарубежные СМИ, по версии нидерландской прокуратуры футболист отдал 250 тысяч евро Питу Вортелу в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина (весом 400 грамм).

Представитель Суринама подозревается в в двух убийствах и контрабанде наркотиков.

Отметим, что партия была украдена в 2019 году, тогда Промес выступал за «Аякс». По версии следствия, Квинси был связан с Вортелом и после кражи заплатил 250 тысяч евро «ради собственной безопасности».

Адвокат обвиняемого Руд ван Бом сообщил, что нет доказательств, что его клиент получал деньги от игрока «Спартака»

Напомним, что Промеса подозревают в покушении на убийство двоюродного брата, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в ОПГ.