«Саутгемптон» и «Борнмут» поспорят за защитника «Ромы» Карсдорпа 

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что между нидерландским футболистом и главным тренером «волков» Жозе Моуринью возникли натянутые отношения.
Как утверждает источник, в услугах 27-летнего игрока заинтересованы две команды АПЛ. Сообщается, что «Саутгемптон» и «Борнмут» рассматривают возможность трансфера.
Напомним, что Карсдорп выступает за «Рому» с лета 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.